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У вбранні кольору марсала: Том Круз у стильному луку презентував на Каннському кінофестивалі фільм "Місія неможлива"
62-річний актор має чудовий і бадьорий вигляд.
Том Круз у межах Каннського кінофестивалю відвідав фотокол фільму «Місія неможлива: Фінальна розплата», у якому виконав головну роль.
Перед пресою він з’явився у яскравому стильному аутфіті. На акторові було вбрання кольору марсала, яке складалося з трикотажного поло і класичних прямих штанів зі стрілками.
Одяг Круз скомбінував зі шкіряними темно-бордовими туфлями. На обличчі у нього були сонцезахисні окуляри-авіатори, а на руці — годинник.
На фотоколі разом із Томом були його колеги за фільмом і режисер стрічки Крістофер Маккворрі.
Нагадаємо, в український прокат фільм «Місія неможлива: Фінальна розплата» виходить 22 травня.