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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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У вбранні кольору марсала: Том Круз у стильному луку презентував на Каннському кінофестивалі фільм "Місія неможлива"

62-річний актор має чудовий і бадьорий вигляд.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Том Круз

Том Круз / © Associated Press

Том Круз у межах Каннського кінофестивалю відвідав фотокол фільму «Місія неможлива: Фінальна розплата», у якому виконав головну роль.

Том Круз / © Associated Press

Том Круз / © Associated Press

Перед пресою він з’явився у яскравому стильному аутфіті. На акторові було вбрання кольору марсала, яке складалося з трикотажного поло і класичних прямих штанів зі стрілками.

Том Круз / © Associated Press

Том Круз / © Associated Press

Одяг Круз скомбінував зі шкіряними темно-бордовими туфлями. На обличчі у нього були сонцезахисні окуляри-авіатори, а на руці — годинник.

Том Круз / © Associated Press

Том Круз / © Associated Press

На фотоколі разом із Томом були його колеги за фільмом і режисер стрічки Крістофер Маккворрі.

Ганна Веддінгем, Гейлі Етвелл, Том Круз, Анджела Бассетт і Пом Клементьєфф / © Associated Press

Ганна Веддінгем, Гейлі Етвелл, Том Круз, Анджела Бассетт і Пом Клементьєфф / © Associated Press

Команда фільму «Місія неможлива» / © Associated Press

Команда фільму «Місія неможлива» / © Associated Press

Нагадаємо, в український прокат фільм «Місія неможлива: Фінальна розплата» виходить 22 травня.

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