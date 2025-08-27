У вбранні кольору пудри: Гайді Клум уперше за 16 років відвідала Венеційський кінофестиваль

Гайді Клум / © Associated Press

Німецька супермодель і телеведуча Гайді Клум сяяла в розкішній сукні відтінку пудри на відкритті 82-го Венеційського кінофестивалю. На цей знаменитий захід вона завітала з перервою у 16 років, адже востаннє виходила на його червону доріжку 2009-го.

Гайді Клум / © Associated Press

Вбрання Гайді було від бренду Intimissimi і створене за індивідуальним замовленням. Воно включало ефектний корсет-боді з прозорими вставками та легку шовкову спідницю з драпуванням на стегнах і розрізом на спідниці.

Гайді Клум / © Associated Press

Модель доповнила образ босоніжками на підборах від Aquazzura, а також клатчем-конвертом від Tyler Ellis. На шиї у неї сяяло розкішне кольє-чокер з камінням, а волосся її стилісти уклали в легкі й недбалі хвилі.

На цей захід вона прибула зі своєю старшою донькою Лені, яка була одягнена в чорну сукню з прозорими вставками та розкішним декольте від Intimissimi, а також доповнила образ кольє від Lorraine Schwartz.

Гайді та Лені Клум / © Associated Press

Раніше Гайді помітили на пірсі, коли вона на водному таксі прибула до Венеції в помаранчевому вбранні і з палантином від Gucci.

Гайді Клум / © Getty Images