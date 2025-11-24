- Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
308
1 хв
У вбранні кольору пудри: Кейт Гадсон одягнула лук від Dolce & Gabbana в Парижі
Акторка вирушила до Франції, де відвідала прем’єрний показ фільму зі своєю участю.
Кейт Гадсон вийшла на червону доріжку в Парижі одягнена в сукню міді відтінку пудри, яка ідеально підкреслювала її фігуру.
Це була сукня від Dolce & Gabbana з шовкового атласу з широкими бретельками та чорним ліфом, що імітував бюстгальтер. Доповнила вбрання вона сережками у формі віяла з діамантами, капроновими колготками та туфлями на підборах. Макіяж акторки був лаконічним, як і її зачіска із зібраним волоссям.
Цей лук здавався лаконічнішим, ніж той, який акторка обрала для появи на публіці в Берліні. Нагадаємо, що Кейт вийшла на червону доріжку в прозорій сукні від Vera Wang насиченого синього кольору, що нагадував сапфір. Також синя сукня мала рукави «бараняча нога».