У вбранні кольору вершкового масла: Гайді Клум продемонструвала трендовий весняний лук

Гайді Клум / © Getty Images

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Гайді Клум потрапила до об’єктивів папараці у районі Сохо, у Нью-Йорку. Супермодель, як завжди, мала стильний вигляд.

На Гайді було вбрання трендового кольору вершкового масла, яке складалося з вкороченого тренча з поясом і широких штанів із великими накладними кишенями і ремінцями.

Гайді Клум / © Getty Images

Аутфіт Клум доповнила білими гостроносими туфлями на шпильках і рудою шкіряною сумочкою із зернистої шкіри. Вона розпустила волосся, зробила макіяж із рожевою помадою і нюдовий манікюр. Модель одягла на обличчя окуляри-авіатори із рожевими лінзами, прикрасила шию золотим ланцюжком із підвісками, вуха — масивними золотими сережками, а руки — золотими браслетами і каблучками.

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Нагадаємо, Гайді Клум раніше вийшла у світ у чорній шкіряній сукні без рукавів, з драпуванням і високим коміром.