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- Шоу-бізнес
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У вбранні кольору вершкового масла: Гайді Клум продемонструвала трендовий весняний лук
51-річна німецька супермодель має чудове почуття стилю і завжди виходить у світ у стильних образах.
Гайді Клум потрапила до об’єктивів папараці у районі Сохо, у Нью-Йорку. Супермодель, як завжди, мала стильний вигляд.
На Гайді було вбрання трендового кольору вершкового масла, яке складалося з вкороченого тренча з поясом і широких штанів із великими накладними кишенями і ремінцями.
Аутфіт Клум доповнила білими гостроносими туфлями на шпильках і рудою шкіряною сумочкою із зернистої шкіри. Вона розпустила волосся, зробила макіяж із рожевою помадою і нюдовий манікюр. Модель одягла на обличчя окуляри-авіатори із рожевими лінзами, прикрасила шию золотим ланцюжком із підвісками, вуха — масивними золотими сережками, а руки — золотими браслетами і каблучками.
Нагадаємо, Гайді Клум раніше вийшла у світ у чорній шкіряній сукні без рукавів, з драпуванням і високим коміром.