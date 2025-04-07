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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
80
Час на прочитання
1 хв

У вбранні кольору вершкового масла: Гайді Клум продемонструвала трендовий весняний лук

51-річна німецька супермодель має чудове почуття стилю і завжди виходить у світ у стильних образах.

Автор публікації
Аліна Онопа Аліна Онопа
Гайді Клум

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум потрапила до об’єктивів папараці у районі Сохо, у Нью-Йорку. Супермодель, як завжди, мала стильний вигляд.

На Гайді було вбрання трендового кольору вершкового масла, яке складалося з вкороченого тренча з поясом і широких штанів із великими накладними кишенями і ремінцями.

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Аутфіт Клум доповнила білими гостроносими туфлями на шпильках і рудою шкіряною сумочкою із зернистої шкіри. Вона розпустила волосся, зробила макіяж із рожевою помадою і нюдовий манікюр. Модель одягла на обличчя окуляри-авіатори із рожевими лінзами, прикрасила шию золотим ланцюжком із підвісками, вуха — масивними золотими сережками, а руки — золотими браслетами і каблучками.

Нагадаємо, Гайді Клум раніше вийшла у світ у чорній шкіряній сукні без рукавів, з драпуванням і високим коміром.

Гайді Клум_2 / © instagram.com/heidiklum

© instagram.com/heidiklum

Гайді Клум_1 / © instagram.com/heidiklum

© instagram.com/heidiklum

Гайді Клум_8 / © instagram.com/heidiklum

© instagram.com/heidiklum

Гайді Клум_7 / © instagram.com/heidiklum

© instagram.com/heidiklum

Гайді Клум_6 / © instagram.com/heidiklum

© instagram.com/heidiklum

Гайді Клум_4 / © instagram.com/heidiklum

© instagram.com/heidiklum

Гайді Клум_3 / © instagram.com/heidiklum

© instagram.com/heidiklum

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