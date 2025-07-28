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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
108
Час на прочитання
1 хв

У вбранні кольору вершкового масла: Ліндсей Логан показала, який мала вигляд у 12 років

39-річна акторка у яскрвому аутфіті завітала на програму телеканалу ABC, де і показали її дитяче фото.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Ліндсей Логан

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан побувала на ранковому шоу Good Morning America на телеканалі ABC у Нью-Йорку.

Там вона продемонструвала стильний образ у твідовій картатій мінісукні кольору вершкового масла із золотими ґудзиками. Лук Логан доповнила жовтим обідком на голові та жовтими босоніжками на шпильках.

Ліндсей Логан

Ліндсей Логан

В ефірі телепрограми показали колаж, на якому порівняли цей образ Ліндсей із її образом у 1998 року, коли їй було 12 років. Тоді на ній був кардиган кольору вершкового масла в рубчик і жовто-білий картатий обідок. У дитинстві Логан була дуже милою дівчинкою.

Ліндсей Логан

Ліндсей Логан

«@lindsaylohan була королевою тренду жовтого масла з 1998 року, якщо ви забули», — підписали фото у спільному дописі шоу та акторки.

Нагадаємо, Ліндсей Логан на прем’єру сиквела «Шалена п’ятниця» в Мехіко з’явилася у гарній рожевій сукні з драпуванням і рюшами від Balmain.

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Дата публікації
Кількість переглядів
108
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