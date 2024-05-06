У вбранні коричневих відтінків: Дженніфер Лопес під прицілом папараці в Нью-Йорку

Суперзірка вже деякий час проводить у Нью-Йорку, де за чутками планує придбати нову нерухомість (якось її навіть заскочили фотографи разом з Беном Аффлеком, коли вони оглядали один з будинків), готується до свого туру, а також до Met Gala.

Яке вбрання зірка одягне на цей гламурний світський вечір, поки залишається загадкою, але напередодні заходу її помітили дорогою до готелю, де вона зупинилася і звідки прямуватиме до Метрополітен-музей на фотокол вже ввечері 6 травня. На Лопес було вбрання коричневого кольору, в якому вона поєднала тонку кофту з довгими рукавами, спідницю з розрізом, а також укорочене пальто.

Образ Дженніфер доповнили чоботи на високих підборах від Saint Laurent, сонцезахисні окуляри Le Specs, а також кілька прикрас з діамантами від різних брендів. Головною прикрасою образу стала її сумка від Hermes – це улюблений бренд зірки і в неї подібних сумок вже ціла колекція.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали про улюблені джинси Лопес і показували як одну універсальну пару вона примудряється поэднувати з різними аксесуарами, що дозволяє їй щоразу мати зовсім різний вигляд. Якщо ви шукаєте ідеальну пару на весну і літо, то рекомендуємо подивитися стильні приклади від Дженніфер.

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