У вбранні квітами: зірка серіалу "Пліткарка" Лейтон Містер відвідала показ Elie Saab

У цьому вбранні на тонких бретельках вона мала чарівний та ніжний вигляд.

Американська акторка Лейтон Містер, яка прославилася головною роллю в серіалі нульових "Пліткарка", відвідала Париж. Вона з'явилася серед зіркових гостей показу колекції прет-а-порте осінь-зима 2025-2026 року відомого бренду Elie Saab.

Для заходу Лейтон одягла довгу сукню з мереживом і вишивкою, яка мала тонкі бретельки. Вона поєднувала у собі кілька кольорів: зелений, чорний та білий. Доповнила вона образ чорною сумкою із золотою ручкою, туфлями-човниками та лаконічним кольє на шиї. Волосся, яке вона перефарбувалася в рудий колір, розпустила і уклала в лаконічну зачіску.

Лейтон Містер / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що чоловік Лейтон – актор Адам Броді. Нещодавно пара разом відвідала церемонію вручення премії "Оскар", де вони позували разом перед фотографами і Лейтон продемонструвала гарну сукню від Elie Saab із колекції прет-а-порте весна-літо 2025. Тож не дивно, що вона прибула і на показ бренду до Франції.

Лейтон Містер із чоловіком / Фото: Associated Press

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