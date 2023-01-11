У вбранні лавандового відтінку та з коханим: вагітна Кейлі Куоко відвідала "Золотий глобус"

Вона мала приголомшливий вигляд і була дуже щасливою.

У ніч проти 11 січня у Лос-Анджелесі відбувся перший масштабний цьогорічний зірковий захід — 80-та церемонія вручення премії "Золотий глобус". Тріумфаторами заходу цього року стали режисер Стівен Спілберг, акторка Кейт Бланшетт та актор Остін Батлер.

Однак також церемонію відвідало і багато інших знаменитостей, серед яких була і зірка серіалу "Теорія великого вибуху" — 37-річна Кейлі Куоко, яка зараз чекає на свою першу дитину.

Перед камерами фотографів акторка з'явилася в чудовій сукні від бренду Vera Wang лавандового відтінку. Вбрання було на тонких бретельках з бантиками, прикрашеними камінням, лінія спідниці вбрання була під грудьми, через що вона трохи нагадувала сукні в стилі ампір.

Кейлі Куоко / Фото: Associated Press

Також вбрання повністю складалося з невеликих складок, а під грудьми його прикрашали такі ж камені, як і на бретельках.

Кейлі Куоко / Фото: Associated Press

Образ Кейлі доповнили червоний манікюр, прикраси з діамантами, а також елегантна висока зачіска з пасмами волосся, які спадали на її обличчя.

Кейлі Куоко / Фото: Associated Press

Компанію на заході дівчині склав її коханий і батько майбутньої дитини — 40-річний актор Том Пелфрі, відомий за серіалами "Озарк" та "Залізний кулак". Для заходу він вибрав класичний вечірній смокінг з білим піджаком та чорними штанами.

Кейлі Куоко / Фото: Associated Press

Зазначимо, що пара чекає на дівчинку, про що повідомила шанувальникам у Instagram.

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