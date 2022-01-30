У вбранні лимонного кольору і з гарним макіяжем: Кейт Бекінсейл позувала в цікавому образі

У цьому образі знаменитість мала чудовий вигляд.

Британська акторка Кейт Бекінсейл продовжує приголомшувати своєю красою, адже на нових знімках, які вона опублікувала в Instagram, зовсім не скажеш, що їй вже 48 років. Кейт позувала у себе вдома в стильному жовтому костюмі-трійці від Moschino, який складався зі спідниці, жакету та кроптопу з білим окантуванням.

Доповнили лук зірки фільму "Інший світ" масивні туфлі від бренду Valentino на платформі та підборах, а також її улюблена зачіска — високий хвіст із бантом, у стилі Бріжит Бардо. На обличчі Кейт був ідеальний макіяж. Також часто акторка публікує у Instagram фото та відео зі своїми домашніми улюбленцями і цього разу на фото з нею був зазнімкований білий кіт, одягнений у рожеву кофту.

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