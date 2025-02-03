У вбранні Louis Vuitton і з довжелезними нігтями: голомоза Синтія Еріво на премії "Греммі"

38-річна британська акторка і співачка одягла сукню з декольте до пупка.
Співачка і зірка фільму "Wicked: Чародійка" Синтія Еріво відвідала щорічну церемонію вручення нагород "Греммі" у Лос-Анджелесі.
На червоній доріжці вона постала у кастомному вбранні від бренду Louis Vuitton, яке складалося з сукні з декольте до пупка і кроптопу з високою горловиною кольору металік. Вбрання Синтія доповнила взуттям із шипами.
Еріво була голомоза, з легким макіяжем із пишними віями і довжелезним гострим різнокольоровим манікюром, прикрашеним камінням і намистинами. Вуха вона прикрасила діамантовими сережками, у носі був пірсинг, а на руках – розкішні діамантові браслети і каблучки.
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