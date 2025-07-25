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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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У вбранні малинового відтінку: Ліндсей Логан у яскравому образі прийшла на презентацію фільму

Ліндсей Логан відвідала прем'єру сиквела культової комедії двотисячних "Шалена п'ятниця" в Мехіко.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Ліндсей Логан

Ліндсей Логан / © Associated Press

На цьому заході вона продемонструвала приголомшливий образ, оскільки з’явилася на публіці в довгій сукні малинового відтінку.

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Вбрання Логан було від Модного дому Balmain і мало оригінальний дизайн, адже сукня складалася з безлічі дрібних драпувань тканини і була прикрашена воланом спереду, що надавали їй нотку романтичності. Також у неї була оригінальна золота бретелька-ланцюжок.

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей доповнила яскраве вбрання прикрасами від Lorraine Schwartz, високою зачіскою-пучком, а також яскравим макіяжем. На зап’ясті акторки також красувався золотий браслет The Love від Cartier.

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Приєдналася до неї на заході колега по фільму — 66-річна по Джеймі Лі Кертіс. Вона носила яскраво-помаранчеве вбрання.

Ліндсей Логан і Джеймі Лі Кертіс / © Associated Press

Ліндсей Логан і Джеймі Лі Кертіс / © Associated Press

Комедія «Шалена п’ятниця 2» стала продовженням популярної комедії «Шалена п’ятниця», що вийшла 2003 року. У фільмі за сюжетом мати і дочка помінялися тілами. У сиквелі головні героїні опиняться не в тілах одна одної, а інших людей.

Ліндсей Логан і Джеймі Лі Кертіс

Ліндсей Логан і Джеймі Лі Кертіс

Линдсей Лохан_2 / © Getty Images

© Getty Images

Линдсей Лохан_2 / © Associated Press

© Associated Press

Линдсей Лохан_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Линдсей Лохан_1 / © Associated Press

© Associated Press

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан и Джеймі Лі Кертіс / © Getty Images

Ліндсей Логан и Джеймі Лі Кертіс / © Getty Images

Линдсей Лохан_2 / © Getty Images

© Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
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