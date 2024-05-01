У вбранні на одне плече: Аня Тейлор-Джой та Кріс Гемсворт на прем'єрі нового бойовика

Актори Аня Тейлор-Джой та Кріс Гемсворт позують під час телеконференції для ЗМІ присвяченій фільму "Фуріоса: Хроніки Божевільного Макса", оскільки є головними зірками цього бойовика. Захід відбувся у місті Сіднеї, Австралія.

Тейлор-Джой одягла на презентацію коричневу сукню від бренду Rick Owens з колекції весна-літо 2024. У вбрання була довга спідниця-русалка зі шкіри, яку прикрашали кишені, а також невеликий шлейф. Верхня частина сукні виконана з м'якої тканини, на одне плече та з драпуванням.

Волосся Аня просто розпустила, одягла довгі сережки з діамантами у вуха, а на руці у неї був золотий браслет-манжета.

Аня Тейлор-Джой та Кріс Гемсворт у Сіднеї / Фото: Getty Images

Раніше, щоб розповісти про цей фільм, Аня відвідала CinemaCon у Лас-Вегасі. На сцену вона вийшла у шкіряній мінісукні з галтером від бренду Ludovic de Saint Sernin, яку той представив у колекції прет-а-порте осінь-зима 2024.

Аня Тейлор-Джой у Лас-Вегасі / Фото: Associated Press

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