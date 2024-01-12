У вбранні на одне плече: Софію Вергару помітили після презентації серіалу "Гризельда"

Модний дім Schiaparelli став користуватися особливою популярністю серед знаменитостей, адже тільки в останні дні вбрання від бренду неодноразово потрапляли в об'єктиви папараці. Не змогла встояти перед сукнею від Schiaparelli й акторка Софія Вергара — зірку помітили у довгій сукні на вулиці в Лондоні.

Вільне вбрання на одне плече вона обрала для VIP-заходу — показу кримінального серіалу "Гризельда" та вечірки після нього.

Сукню Софія поєднала із босоніжками на високих платформах, чорним класичним пальтом, а також масивними золотими сережками у вигляді вух. Також золоті мотиви повторювалися на манжетах сукні. Стилісти Вергарі зробили її улюблене укладання, а також макіяж із матовою помадою.

Софія Вергара / Фото: Getty Images

Серіал "Гризельда" заснований на житті та діяльності Гризельди Бланко — відомої торговиці кокаїном.

Також Schiaparelli одягала нещодавню акторка Кері Малліган. В особливій сукні вона з'явилася на церемонії вручення премії "Золотий глобус", яка відбулася у Беверлі-Гіллз.

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