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У вбранні на тонких бретельках і з рюшею: модель Емілі Ратаковскі сфотографували папараці

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У вбранні на тонких бретельках і з рюшею: модель Емілі Ратаковскі сфотографували папараці

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Відома модель повторила свій недавній образ, але сукнею від іншого бренду.

Модель Емілі Ратажковськи сфотографували в Нью-Йорку, коли вона прямувала для запису свого подкасту в Sony Music Studios. На знаменитості була стильна сукня на тонких бретельках та з асиметричним подолом, який прикрашала рюша.

Сукня моделі від бренду Reformation, а поєднувала вона її з чорними чоботами та коричневою сумкою від Prada.

Також 32-річна Емілі доповнила образ сережками-кільцями, легким макіяжем, а волосся просто розпустила.

Емілі Ратаковскі / © Getty Images
Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Ця сукня трохи нагадала ще одне недавнє вбрання жінки — чорно-білу сукню від бренду Miaou з графічним принтом, яку вона одягала в ресторан.

Емілі Ратажковські / © Getty Images
Емілі Ратажковські / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
876
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