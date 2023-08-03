У вбранні на тонких бретельках і з рюшею: модель Емілі Ратаковскі сфотографували папараці

Відома модель повторила свій недавній образ, але сукнею від іншого бренду.
Модель Емілі Ратажковськи сфотографували в Нью-Йорку, коли вона прямувала для запису свого подкасту в Sony Music Studios. На знаменитості була стильна сукня на тонких бретельках та з асиметричним подолом, який прикрашала рюша.
Сукня моделі від бренду Reformation, а поєднувала вона її з чорними чоботами та коричневою сумкою від Prada.
Також 32-річна Емілі доповнила образ сережками-кільцями, легким макіяжем, а волосся просто розпустила.
Ця сукня трохи нагадала ще одне недавнє вбрання жінки — чорно-білу сукню від бренду Miaou з графічним принтом, яку вона одягала в ресторан.
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