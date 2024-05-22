У вбранні небесного відтінку: угорська модель Барбара Палвін вийшла в світ у сукні Givenchy

30-річна угорська красуня Барбара Палвін, відома також своєю співпрацею з білизняним брендом Victoria's Secret, вийшла на червону доріжку Міжнародного кінофестивалю в Каннах. Зірка відвідала прем'єру фільму "Марчелло Міо".

Барбара Палвін / Фото: Associated Press

У той день перед камерами вона сяяла у довгій сукні від Givenchy з колекції осінь-зима 2024, яка була виконана у наймоднішому та трендовому відтінку літа 2024 – небесно-блакитному.

У сукні був цікавий дизайн, оскільки вона складалася з двох шарів тканини – більш щільної шовкової та напівпрозорої. Також у неї була одна бретелька-галтер, прикрашена сріблястою фурнітурою. Сукню модель доповнила красивим об'ємним укладанням, макіяжем та чорними туфлями. На безіменній сукні у неї можна помітити обручку, адже нещодавно Барбара вийшла заміж.

Барбара Палвін / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що кількома днями раніше вона відвідала цей захід у чорній мереживній сукні з рукавами до підлоги від бренду Michael Kors.

Барбара Палвін / Фото: Associated Press

Читайте також: