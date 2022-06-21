У вбранні неонового кольору з вирізами: Аманду Голден сфотографували дорогою на роботу

51-річна знаменитість мала приголомшливий вигляд.

Британська теле- та радіоведуча Аманда Голден потрапила під приціл папараці у центрі Лондона, коли залишала студію після ранкового ефіру на Heart FM. Вона завжди має дуже ефектний вигляд, а оскільки папараці чекають на неї біля роботи щодня, намагається ще й не повторювати своїх луків.

Цього разу на знаменитості була яскрава сукня-піджак неонового кольору від бренду Karen Millen. Вбрання мало гарні вирізи з боків і застібалося лише на один ґудзик. Колір сукні відтіняв засмагу ведучої, надаючи шкірі ще більш бронзового вигляду.

Аманда Голден / Фото: Getty Images

Образ Аманда доповнила невеликою круглою сумкою та босоніжками. Також з аксесуарів вона обрала сонцезахисні окуляри, кілька золотих ланцюжків з підвісками та перстень-цвях від Cartier.

Читайте також: