У вбранні Oscar de la Renta та з леопардовими аксесуарами: ефектна Аня Тейлор-Джой на заході

У вбранні Oscar de la Renta та з леопардовими аксесуарами: ефектна Аня Тейлор-Джой на заході

На церемонії вона була отримала нагороду "Обличчя року".

Зірка серіалу "Ферзевий гамбіт" 25-річна Аня Тейлор-Джой стала гостею заходу у Нью-Йорку — CFDA Fashion Awards — однієї з найпрестижніших нагород у галузі моди. Дівчина постала перед фотографами в оригінальному ретро-образі від Oscar de la Renta.

Ансамбль акторки складався з фіолетового жакету з V-подібним декольте та об'ємним низом, мініспідниці та сатинових туфель-човник на високих підборах від Stuart Weitzman. Оригінальними доповненнями до образу стали аксесуари від Gigi Burris Millinery з леопардовим принтом — капелюшок із чорною вуаллю та рукавички. Вони додали цьому образу оригінальності та грайливості.

Аня Тейлор-Джой / Associated Press

На обличчі у акторки був гарний макіяж з акцентом на помаді винного кольору, а її шию прикрашало кольє від Tiffany&Co із колекції Tiffany Blue Book.

Аня Тейлор-Джой / Associated Press

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