У вбранні пастельного кольору: модель Кендал Дженнер сходила на вечірку з подругами

Стильна сукня обтискала фігуру, підкреслюючи стрункість дівчини.
Відома американська модель та молодша сестра Кім Кардашян — 27-річна Кендал Дженнер — провела приємний вечір зі своїми подругами-моделями Джіджі Хадід та Гейлі Бібер.
Дівчата сходили разом на вечірку у Санта-Моніці. Кендал обрала для заходу довгу обтислу сукню-майку, яка була виконана у пастельних тонах.
Вбрання складалося з чотирьох шарів, а доповнила вона його білим клатчем, лаконічними босоніжками та макіяжем. Волосся зірка просто розпустила.
Але поки дівчина ходила відпочивати з подругами її бойфренд – пуерто-риканський репер Bad Bunny – спричинив справжній фурор своїм провокаційним знімком у Instagram – він показав своє оголене фото.
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