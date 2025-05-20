У вбранні персикового кольору: Дженніфер Лопес у шовковій сукні та пір'ї з'явилася на вулиці у Нью-Йорку

Дженніфер Лопес / © Getty Images

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Американська суперзірка Дженніфер Лопес привернула увагу тим, що з’явилася на вулиці у Нью-Йорку. Вона відвідала святкування дня народження композитора Джона Кандера, якому виповнилося 98 років.

Дженніфер Лопес / © Getty Images

На цей особливий захід Лопес вбралася в яскравий лук персикового кольору від New Arrivals. Вона носила шовкову сукню-комбінацію в поєднанні з об’ємною короткою шубою з пір’ям. Також Лопес доповнила лук гламурним клатчем-коробкою, мюлями, прикрасами в тон вбрання, довгим нюдовим манікюром і дуже яскравим макіяжем з бузковими тінями на очах.

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Захід відбувався як благодійний та був спрямований на збір коштів для Roundabout Theatre Company. Також відомо, що Лопес виконала на ньому пісню із мюзиклу «Поцілунок жінки-павука», в якому є виконавицею головної ролі — цю екранізацію глядачі побачать наприкінці року.

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Останнім часом артистка не дуже часто тішить шанувальників появами на публіці і тим паче виходами на червоні доріжки, можливо, це пов’язано з тим, що Дженніфер займається зніманнями. Нещодавно папараці помітили її на знімальному майданчику під час роботи над фільмом «Службовий роман».

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