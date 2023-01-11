У вбранні з воланами та декольте: молода акторка Дейзі Едгар-Джонс на церемонії "Золотий глобус"

Ця готична розкішна сукня була зроблена брендом для дівчини на замовлення.

24-річна акторка Дейзі Едгар-Джонс, на відміну від колеги Дженни Ортеги, зіграла в невеликій кількості фільмів і серіалів, але цього року у неї однозначно стався прорив — акторка з'явилася в головній ролі у фільмі "Там, де раки співають" та мінісеріалі "Під прапором небес", за який її і номінували на "Золотий глобус"

Нагороду дівчина не отримала, але все ж таки запам'яталася гарним образом від Gucci.

Вбрання було на тонких бретельках, мало глибоке декольте та корсет. Спідниця сукні у фасоні "рибка" була прикрашена воланами та мала невеликий шлейф.

Дейзі Едгар-Джонс / Фото: Associated Press

На стегнах сукню прикрашали лелітки, а корсет був виконаний з двох видів тканини — бежевої та мереживної. Доповнили цей вечірній образ дуже лаконічний макіяж та зачіска.

Дейзі Едгар-Джонс / Фото: Associated Press

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