У вбранні школярки: Ріта Ора позувала з яскравим макіяжем та у мініспідниці

У вбранні школярки: Ріта Ора позувала з яскравим макіяжем та у мініспідниці

У такому образі ми ще зірку не бачили.

Британська співачка Ріта Ора опублікувала в Instagram кілька зухвалих фотографій, на яких позувала у вбранні, яке дуже нагадало шкільну форму. На зірці була біла вільна сорочка, чорна мініспідниця та мокасини від Celine, які вона одягла з високими білими шкарпетками.

Також Ріта нафарбувала очі яскравими рожевими матовими тінями, а волосся накрутила та уклала у високу зачіску. Завершив цей образ довгий нюдовий манікюр

"Школярка, яка носить форму, але завжди потрапляє у біду через те, що не носить її належним чином. Так, це була я", — написала зірка.

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