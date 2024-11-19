У вбранні смарагдового кольору: Ешлі Робертс викликала фурор на прем'єрі фільму "Wicked: Чародійка"

Своїм вбранням акторка затьмарила навіть головних актором фільму, які також відвідали прем'єру.

43-річна Ешлі Робертс — ексзірка гурту The Pussycat Dolls і ведуча на британському радіо — з'явилася на заході в Лондоні. Вона відвідала світову прем'єру фільму "Wicked: Чародійка", який став першою екранізацією бродвейського мюзиклу.

Зірка позувала перед фотографами у дуже ефектній сукні від бренду Celia Kritharioti. Вбрання вона одягла відповідно до дрескоду, оскільки воно було дивовижного смарагдового кольору.

Сукня була довга, відкривала ноги Ешлі, мала глибоке V-подібне декольте і дуже довгий шлейф. Також дизайн вбрання включав багато складок та драпувань, що робило його цікавішим. Образ вона доповнила високою зачіскою, яскравим макіяжем, прикрасами із діамантами та чорними босоніжками на підборах.

Ешлі Робертс / Фото: Associated Press

Головну роль у цьому фільмі виконали Аріана Гранде та Синтія Еріво. У день прем'єри в Лондоні Гранде з'явилася перед фотографами у романтичній жовтій бальній сукні з пишною спідницею та вуаллю на плечах. Вбрання акторки було від бренду Ralph Lauren.

Аріана Гранде / Фото: Associated Press

Захоплива та чарівна кінопригода "Wicked: Чародійка" вийде в українському прокаті 21 листопада. Це неймовірна історія кохання, суперництва та магії, яка розкриє унікальний світ країни Оз. Напередодні прем'єри продюсер фільму спеціально для Леді.ТСН.ua розповів про роботу над цим фентезійним мюзиклом і зазначив, що завдяки цій картині глядачі потраплять до епічного світу, де магія стає можливою.

Читайте також:

Образи Ешлі Робертс на вулицях Лондона (117 фото)