У вбранні трендового кольору: Зої Салдана сяяла перед камерами кінофестивалю

Акторка мала дуже стильний вигляд, а фасон її сукні підкреслював струнку фігуру.
Зірка "Аватара" Зої Салдана відвідала церемонію вручення премії THR Awards Chatter Live, яка відбулася у межах 27-го кінофестивалю SCAD Savannah Film Festival у США.
На публіці вона з'явилася у вбранні найтрендовішого відтінку цього року — червоному. Точніше червоним був її оверсайз жакет, який акторка носила накинувши на плечі. А ось сукня-майка була двоколірною — її верх був червоним, з глибоким декольте та зав'язками, а спідниця коричневою і довгою.
Образ Салдана доповнила золотими прикрасами на шиї та руках, макіяжем, а також укладанням з легкими локонами.
Подібне двокольорове вбрання, але іншого дизайну, акторка одягала на прем'єру серіалу в Лос-Анджелесі. Однак тоді її лук був від бренду Balmain, який той презентував у колекції весна-літо 2025 в Парижі. Акцент у образі був на стегнах.
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