У вбранні трендового кольору: Зої Салдана сяяла перед камерами кінофестивалю

Зірка "Аватара" Зої Салдана відвідала церемонію вручення премії THR Awards Chatter Live, яка відбулася у межах 27-го кінофестивалю SCAD Savannah Film Festival у США.

Зої Салдану / Фото: Getty Images

На публіці вона з'явилася у вбранні найтрендовішого відтінку цього року — червоному. Точніше червоним був її оверсайз жакет, який акторка носила накинувши на плечі. А ось сукня-майка була двоколірною — її верх був червоним, з глибоким декольте та зав'язками, а спідниця коричневою і довгою.

Образ Салдана доповнила золотими прикрасами на шиї та руках, макіяжем, а також укладанням з легкими локонами.

Зої Салдану / Фото: Getty Images

Подібне двокольорове вбрання, але іншого дизайну, акторка одягала на прем'єру серіалу в Лос-Анджелесі. Однак тоді її лук був від бренду Balmain, який той презентував у колекції весна-літо 2025 в Парижі. Акцент у образі був на стегнах.

Зої Салдану / Фото: Getty Images

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