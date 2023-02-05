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У вбранні улюбленого кольору: 64-річна Шерон Стоун вийшла на червону доріжку в яскравому та незвичайному образі

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У вбранні улюбленого кольору: 64-річна Шерон Стоун вийшла на червону доріжку в яскравому та незвичайному образі

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Акторка прихильниця яскравого та неординарного вбрання.

Голлівудська суперзірка - 64-річна Шерон Стоун - відвідала галаконцерт Pre-Grammy Gala, який відбувся 4 лютого, напередодні 65-ї церемонії "Греммі", де традиційно відзначатимуть найкращих виконавців року.

Для заходу акторка обрала вбрання у своєму улюбленому яскраво-рожевому відтінку - це був костюм дуже незвичайного дизайну від бренду Act N°1.

Вбрання складалося з класичних штанів зі стрілками та жакету, який прикрашало щось на зразок баски - довгі фатинові рюші, які спадали до самої підлоги. Жакет вона одягла поверх бюстгальтера, який трохи було видно з глибокого V-подібного декольте.

Шерон Стоун / © Associated Press
Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Завершили образ Стоун туфлі, макіяж, укладання та кольє з діамантами на шиї.

Шерон Стоун / © Associated Press
Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Подібний рожевий відтінок став дуже популярним і останнім часом практично замінив на червоні доріжки улюбленим багатьма зірками чорний колір. Стоун є однією з багатьох зірок, хто торік неодноразово одягав образи в яскраво-рожевому, зокрема вона прийшла на кінофестиваль у Саудівській Аравії в яскравій сукні з довгими рукавами і розрізом.

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Дата публікації
Перегляди
371
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