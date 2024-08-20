У вбранні в стилі препі та з ексклюзивною сумкою: Дженна Ортега здивувала образом

Образ був натхненний її новою роллю.

Акторка Дженна Ортега продемонструвала на вулицях Нью-Йорка несподіване вбрання у стилі препі. Лук дівчини нагадував шкільну форму, а його автором є бренд Thom Browne.

Образ включав білу коротку сорочку, синій кардиган на ґудзиках та спідницю нижче колін у зелену клітинку.

Доповнила вона лук туфлями на підборах від того ж бренду, оригінальною сумкою у вигляді книжки від Ozias Custom Bag, а також сонцезахисними окулярами.

Дженна Ортега / Фото: Getty Images

Сумку придумали спеціально для Дженни, про що сказано на сторінці бренду.

"Два місяці тому мене попросили придумати сумки для Дженни Ортеги в дусі легендарного фільму Тіма Бертона "Бітлджус". Першою ідеєю була сумка-обманка у формі знаменитої книжки "Довідник для недавно померлих". Я вирішила перетворити книжку на невелику валізку під назвою "сумочка для нещодавно померлих"".

Нагадаємо, що Ортега знялася у фільмі режисера Тіма Бертона "Бітлджус Бітлджус", який виходить на екрани у вересні.

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