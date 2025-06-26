У вбранні від Balenciaga: Кім Кардашян помітили у Венеції напередодні весілля Безоса

Кім Кардашян / © Getty Images

Вже цими вихідними в одному з найгарніших і найромантичніших міст світу — Венеції — має відбутися весілля американського мільярдера Джеффа Безоса та його коханої Лорен Санчес.

Кім уже прибула до Венеції, і папараці помітили її дорогою до човна-таксі в аеропорту Венеції «Марко Поло». Зірка реаліті була у вбранні чорного кольору від Balenciaga, яке включало сміливий топ, довгу обтислу спідницю і худі на блискавці, яке вона просто приспустила з плечей. Волосся Кім зібрала в тісний пучок, а образ завершила окулярами в сірій оправі та чоботами зі зміїної шкіри.

Кім Кардашян / © Getty Images

Але на захід Кім прилетіла не сама, а з мамою Кріс Дженнер і сестрою Глое Кардашян.

Кім Кардашян, Глоє Кардашян, Кріс Дженнер / © Getty Images

Глое, на відміну від Кортні, часто супроводжує сестру на подібні заходи. Торік вони також разом відвідали розкішне весілля індійського мільярдера, на якому з’явилися у гарних сарі.