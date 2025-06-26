ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
9090
Час на прочитання
1 хв

У вбранні від Balenciaga: Кім Кардашян помітили у Венеції напередодні весілля Безоса

Американська зірка прилетіла на весілля своєї подруги до Італії.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Getty Images

Вже цими вихідними в одному з найгарніших і найромантичніших міст світу — Венеції — має відбутися весілля американського мільярдера Джеффа Безоса та його коханої Лорен Санчес.

Кім уже прибула до Венеції, і папараці помітили її дорогою до човна-таксі в аеропорту Венеції «Марко Поло». Зірка реаліті була у вбранні чорного кольору від Balenciaga, яке включало сміливий топ, довгу обтислу спідницю і худі на блискавці, яке вона просто приспустила з плечей. Волосся Кім зібрала в тісний пучок, а образ завершила окулярами в сірій оправі та чоботами зі зміїної шкіри.

Кім Кардашян / © Getty Images

Кім Кардашян / © Getty Images

Але на захід Кім прилетіла не сама, а з мамою Кріс Дженнер і сестрою Глое Кардашян.

Кім Кардашян, Глоє Кардашян, Кріс Дженнер / © Getty Images

Кім Кардашян, Глоє Кардашян, Кріс Дженнер / © Getty Images

Глое, на відміну від Кортні, часто супроводжує сестру на подібні заходи. Торік вони також разом відвідали розкішне весілля індійського мільярдера, на якому з’явилися у гарних сарі.

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Getty Images

Кім Кардашян / © Getty Images

Кім Кардашян / © Getty Images

Кім Кардашян / © Getty Images

Кім Кардашян / © Getty Images

Кім Кардашян / © Getty Images

Кім Кардашян / © Getty Images

Кім Кардашян / © Getty Images

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Getty Images

Кім Кардашян / © Getty Images

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Getty Images

Кім Кардашян / © Getty Images

Ким Кардашьян / © Getty Images

© Getty Images

Ким Кардашьян_2 / © Associated Press

© Associated Press

Ким Кардашьян_2 / © Associated Press

© Associated Press

Ким Кардашьян_1 / © Getty Images

© Getty Images

Ким Кардашьян / © Getty Images

© Getty Images

Ким Кардашьян_4 / © Associated Press

© Associated Press

Кім Кардашян_3 / © Associated Press

© Associated Press

Кім Кардашян_1 / © Associated Press

© Associated Press

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie