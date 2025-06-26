- Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
У вбранні від Balenciaga: Кім Кардашян помітили у Венеції напередодні весілля Безоса
Американська зірка прилетіла на весілля своєї подруги до Італії.
Вже цими вихідними в одному з найгарніших і найромантичніших міст світу — Венеції — має відбутися весілля американського мільярдера Джеффа Безоса та його коханої Лорен Санчес.
Кім уже прибула до Венеції, і папараці помітили її дорогою до човна-таксі в аеропорту Венеції «Марко Поло». Зірка реаліті була у вбранні чорного кольору від Balenciaga, яке включало сміливий топ, довгу обтислу спідницю і худі на блискавці, яке вона просто приспустила з плечей. Волосся Кім зібрала в тісний пучок, а образ завершила окулярами в сірій оправі та чоботами зі зміїної шкіри.
Але на захід Кім прилетіла не сама, а з мамою Кріс Дженнер і сестрою Глое Кардашян.
Глое, на відміну від Кортні, часто супроводжує сестру на подібні заходи. Торік вони також разом відвідали розкішне весілля індійського мільярдера, на якому з’явилися у гарних сарі.