Шоу-бізнес
66
1 хв

У вбранні від Balenciaga: стильну Ріанну заскочили папараці у Лос-Анджелесі

Артистка продемонструвала ідеальний трикотажний ансамбль для прохолодної погоди.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Ріанна

Ріанна / © Getty Images

Ріанна вже давно носить статус ікони стилю, аде кожен її вихід на публіку привертає увагу і викликає жваві обговорення. І насправді ніколи не важливо, обирає вона ретельно продумані силуети, чи більш повсякденні комбінації, співачка перетворює кожен вихід на справжній урок стилю.

На останніх фото зроблених папараці Ріанна вийшла з авто і йшла вулицею у Лос-Анджелесі одягнена у простий, але зручний позачасовий вовняний ансамбль зі светром та довгою спідницею від бренду Balenciaga. Лук співачка доповнила босоніжками від Amina Muaddi на підборах, а волосся зібрала у високий хвіст.

Ріанна / © Getty Images

Ріанна / © Getty Images

Помітили зірку з її бойфрендом репером A$AP Rocky, який обрав сіру сорочку з краваткою та довге чорне пальто з поясом, сумку та сонцезахисні окуляри Ray-Ban. Як завершальний штрих луку, репер додав незвичні навушники.

Ріанна і A$AP Rocky / © Getty Images

Ріанна і A$AP Rocky / © Getty Images

