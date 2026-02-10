У вбранні від Balenciaga: стильну Ріанну заскочили папараці у Лос-Анджелесі

Ріанна / © Getty Images

Ріанна вже давно носить статус ікони стилю, аде кожен її вихід на публіку привертає увагу і викликає жваві обговорення. І насправді ніколи не важливо, обирає вона ретельно продумані силуети, чи більш повсякденні комбінації, співачка перетворює кожен вихід на справжній урок стилю.

На останніх фото зроблених папараці Ріанна вийшла з авто і йшла вулицею у Лос-Анджелесі одягнена у простий, але зручний позачасовий вовняний ансамбль зі светром та довгою спідницею від бренду Balenciaga. Лук співачка доповнила босоніжками від Amina Muaddi на підборах, а волосся зібрала у високий хвіст.

Ріанна / © Getty Images

Помітили зірку з її бойфрендом репером A$AP Rocky, який обрав сіру сорочку з краваткою та довге чорне пальто з поясом, сумку та сонцезахисні окуляри Ray-Ban. Як завершальний штрих луку, репер додав незвичні навушники.

