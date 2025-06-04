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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
405
Час на прочитання
1 хв

У вбранні від Burberry: акторку Сідні Свіні сфотографували папараці

Вона привернула увагу трендовим вбранням від відомого бренду.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Сідні Свіні

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні, відому за ролями у фільмах «Ейфорія» та «Білий лотос», помітили в Мідтауні, Нью-Йорк. Папараці сфотографували Сідні, коли вона вийшла з автомобіля та йшла вулицею.

Акторка того вечора носила бежеву сукню, яка нагадувала тренч. Це було вбрання з короткими рукавами та високою горловиною. Це вбрання вільного фасону Сідні доповнила мюлями від Burberry у фірмовому картатому принті бренду, а також доповнила лук зеленою сумкою-хобо із золотою фурнітурою, яка теж була від бренду Burberry. Волосся акторка розпустила, а на очі одягла сонцезахисні окуляри.

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

На початку травня Сідні також сфотографували у Нью-Йорку. Після Met Gala акторка вийшла на вулицю зі своїм собакою — цуценям породи німецька вівчарка на ім’я Саллі.

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
405
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