У вбранні від Chanel і з чорним бантом на волоссі: Демі Мур у стильному аутфіті позувала на кіноподії

Демі Мур відвідала щорічну церемонію відкриття фестивалю Palm Springs International Film Awards, яка відбулася у Палм-Спрінгс.

Для кіноподії акторка обрала стильний контрастний лук із кутюрної колекції осінь-зима 2024 бренду Chanel. На ній був чорний вельветовий костюм, який складався з приталеного жакета з ґудзиками з камінням та прямих штанів-дудочок, і біла блузка з високого горловиною, прикрашена масивним камінням.

Демі Мур / Фото: Associated Press

Аутфіт Мур доповнила чорними замшевими босоніжками із зірочками зі стразів, а також чорним стьобаним клатчем із логотипом Chanel.

Демі Мур / Фото: Associated Press

У неї був молочний манікюр, макіяж із акцентом на очах та гарна зачіска з локонами, прикрашена ззаду великим чорним бантом, який додав її луку грайливості. Вуха Демі прикрасила діамантовими сережками, а руки – каблучками з камінням.

Демі Мур / Фото: Associated Press

Мур отримала нагороду за гру у боді-горорі "Субстанція", яку їй вручив на сцені актор і драматург Колман Дамінго. Потім вони сфотографувалися ще на червоній доріжці.

Демі Мур і Колман Дамінго / Фото: Associated Press

Колман Дамінго і Демі Мур / Фото: Associated Press

Про фільм:

За сюжетом, Елізабет Спаркл (Демі Мур) – справжня суперзірка та володарка премії "Оскар", яка веде популярне фітнес-шоу. Та у день її 50-річчя продюсер Гарві повідомляє їй про звільнення, не посоромившись сказати, що це – через її вік. І тоді в житті Елізабет з’являється "субстанція" – загадковий препарат для реплікації клітин, що створює молодшу і кращу версію людини. Так народжується прекрасна С'ю: молодша, ще гарніша і досконаліша... Дві версії Елізабет мають змінювати одна одну кожні сім днів, але невдовзі кожна починає перетягувати цю "ковдру часу" на себе, що призводить до непередбачуваних наслідків.

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