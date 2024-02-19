У вбранні від Chanel і з золотим поясом: Наомі Кемпбелл у драматичному образі з'явилася на премії

53-річна супермодель у всьому чорному завітала на кінопремію.

Наомі Кемпбелл продемонструвала на премії BAFTA Film Awards у Лондоні драматичний образ від Chanel.

Наомі Кемпбелл / Фото: Associated Press

Модель постала на червоній доріжці у всьому чорному. На ній була довга сукня із золотим поясом, багатошарова накидка з каптуром і стрічкою та замшеве взуття.

Наомі Кемпбелл / Фото: Associated Press

Свій аутфіт Кемпбелл доповнила перукою каре, макіяжем смокі-айс зі стрілками, ніжним манікюром і каблучкою з великим діамантом.

Наомі Кемпбелл / Фото: Associated Press

Нагадаємо, акторка Елла Гант на премію прийшла у напівпрозорій в'язаній золотистій сукні максі з високою горловиною від Tom Ford.

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