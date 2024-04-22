У вбранні від Hermes: 62-річна Мег Раян вийшла на червону доріжку в Барселоні

Для своєї появи на публіці вона обрала вбрання з цікавим декором — оскільки воно все було розшите камінням та лелітками.

Акторка Мег Раян — зірка романтичних комедій 80-х і 90-х років — вперше за тривалий час вийшла у світ. 62-річна жінка відвідала кінофестиваль BCN у Cinemes Verdi в Іспанії, у межах якого показали картинку "Що відбувається потім", де Мег зіграла разом із Девідом Духовни головні ролі. Також акторка виступила і режисеркою цього фільму.

На червону доріжку акторка вийшла в елегантному костюмі сірого відтінку, що складався з кофти та спідниці міді. Кофта мала довгі рукави, складки на талії, а також воріт-хомут. Спідниця ж була трохи розкльошена. Автором вбрання був бренд Hermes воно входило до колекції осінь-зима 2024-2025.

Завершували її образ босоніжки на високих підборах та платформі, легкий макіяж та укладання об'ємними локонами.

Мег Раян / Фото: Getty Images

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