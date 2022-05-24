У вбранні від Івана Фролова: акторка Соломія Кирилова в розкішній патріотичній сукні в Каннах

У вбранні від Івана Фролова: акторка Соломія Кирилова в розкішній патріотичній сукні в Каннах

Під час створення цього вбрання, дизайнер надихався самою Соломією. Сукня готувалася спеціально для прем'єри фільму на Каннському кінофестивалі.

22 травня на Каннському кінофестивалі відбулася прем'єра ігрового фільму "Памфір" українського режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука. Головну роль у картині зіграла акторка Соломія Кирилова.

На прем'єру у Каннах Соломія одягла розкішну сукню від українського дизайнера Івана Фролова. Вбрання було виконане у двох кольорах – ніжно-бежевому та ніжно-блакитному, тому нагадувало прапор України. Доповнили цей неймовірний образ тонкі рукавички з фатину та маленька сумочка.

Фото: Фото Валерії Ковалінської/ТСН

Читайте також: