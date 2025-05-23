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- Шоу-бізнес
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У вбранні від Louis Vuitton: Ана де Армас викликала вау-ефект своїм срібним вбранням
Усі погляди на лондонській прем'єрі фільму «Балерина» були прикуті до виконавиці головної ролі — акторки Ани де Армас.
Зірка продемонструвала спокусливий та гламурний образ від відомого бренду Louis Vuitton, амбасадоркою якого вона є.
Брюнетка з'явилася у срібній сукні, яка підкреслювала її бездоганну фігуру. Це вбрання мало оригінальний краплеподібний виріз, а також кілька бретельок. Сукня також була повністю розшита бісером та лелітками.
На прем'єрі Ана позувала з Кіану Рівзом, який прийшов у костюмі від Brunello Cucinelli та смугастій краватці.
Також акторка знялася з Педро Паскалем, який ще зовсім нещодавно сяяв у Каннах на червоній доріжці зі своєю сестрою Люкс Паскаль.