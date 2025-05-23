У вбранні від Louis Vuitton: Ана де Армас викликала вау-ефект своїм срібним вбранням

Ана де Армас / © Associated Press

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Зірка продемонструвала спокусливий та гламурний образ від відомого бренду Louis Vuitton, амбасадоркою якого вона є.

Ана де Армас / © Associated Press

Брюнетка з'явилася у срібній сукні, яка підкреслювала її бездоганну фігуру. Це вбрання мало оригінальний краплеподібний виріз, а також кілька бретельок. Сукня також була повністю розшита бісером та лелітками.

Ана де Армас / © Associated Press

На прем'єрі Ана позувала з Кіану Рівзом, який прийшов у костюмі від Brunello Cucinelli та смугастій краватці.

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Ана де Армас та Кіану Рівз / © Associated Press

Також акторка знялася з Педро Паскалем, який ще зовсім нещодавно сяяв у Каннах на червоній доріжці зі своєю сестрою Люкс Паскаль.

Ана де Армас та Петро Паскаль / © Associated Press

Ана де Армас / © Getty Images Ана де Армас / © Associated Press Ана де Армас / © Associated Press Ана де Армас / © Associated Press Ана де Армас / © Associated Press Ана де Армас / © Associated Press