У вбранні від Louis Vuitton: зірка "Гри в кальмара" вийшла на червону доріжку церемонії

Дівчина обрала для церемонії приголомшливе вбрання від відомого бренду.
Зірка гучного серіалу "Гра в Кальмара" — 28-річна модель та екторка Чон Хо Йон — відвідала церемонію вручення премії GQ Global Creativity Awards, що відбулася у Нью-Йорку.
На червоній доріжці дівчина продемонструвала образ від французького Модного дому Louis Vuitton.
На ній була довга сукня без бретелів із щільною чорною спідницею зі шлейфом. Верхня частина вбрання була розшита бісером і лелітками в квітковий принт і нагадувала за дизайном старовинні вітражі.
Це вбрання Чон Хо Йон більше нічим не обтяжувала: волосся вона просто розпустила, зробила дуже лаконічний макіяж і додала до луку лише кілька дуже простих прикрас.
Але це єдиний розкішний образ зірки. Також акторка поділилася на своїй сторінці у Instagram обкладинкою GQ, для якої знялася. На фото Чон Хо Йон позує у металевому топі, створеному американською дизайнеркою Наталією Феднер, яка родом із України.
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