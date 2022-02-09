У вбранні від Mônot і з хутряною горжеткою: британська ведуча одягла ефектне вбрання на церемонію

На заході Майя була однією з тих, хто брав інтерв'ю у зірок, але сама ведуча мала не менш приголомшливий вигляд.
Британська теле- та радіоведуча Майя Джама — шанувальниця відвертих та сексуальних образів для червоних доріжок. Зірка часто вибирає вбрання від іменитих брендів з декольте, вирізами та прозорими вставками.
Учора ввечері на червоній доріжці музичної премії BRIT Awards Майя з'явилася у чорному вбранні від бренду Mônot, яке стало неймовірно популярним ще минулого року. Образ знаменитості складався із топу з трикутниками та довгою спідницею. Доповнили вечірній ауфіт сріблясті туфлі, хутряна накидка горжетка та сережки-люстри від ювелірного бренду Bulgari.
Торік у цій же сукні на різних червоних доріжках сяяли Олівія Калпо та Леслі-Енн Брандт.
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