У вбранні від Mônot і з хутряною горжеткою: британська ведуча одягла ефектне вбрання на церемонію

У вбранні від Mônot і з хутряною горжеткою: британська ведуча одягла ефектне вбрання на церемонію

На заході Майя була однією з тих, хто брав інтерв'ю у зірок, але сама ведуча мала не менш приголомшливий вигляд.

Британська теле- та радіоведуча Майя Джама — шанувальниця відвертих та сексуальних образів для червоних доріжок. Зірка часто вибирає вбрання від іменитих брендів з декольте, вирізами та прозорими вставками.

Майя Джама / Associated Press

Учора ввечері на червоній доріжці музичної премії BRIT Awards Майя з'явилася у чорному вбранні від бренду Mônot, яке стало неймовірно популярним ще минулого року. Образ знаменитості складався із топу з трикутниками та довгою спідницею. Доповнили вечірній ауфіт сріблясті туфлі, хутряна накидка горжетка та сережки-люстри від ювелірного бренду Bulgari.

Майя Джама / Associated Press

Торік у цій же сукні на різних червоних доріжках сяяли Олівія Калпо та Леслі-Енн Брандт.

Олівія Калпо / Getty Images

Леслі-Енн Брандт / Getty Images

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