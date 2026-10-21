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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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531
Час на прочитання
2 хв

У вбранні від Prada та Louis Vuitton: 18-річна донька-модель Ніколь Кідман знялася для Vogue

Дівчина стала головною зіркою нового випуску німецького глянцевого журналу.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Сандей Роуз Кідман-Урбан, фото: instagram.com/sundayrose/

Сандей Роуз Кідман-Урбан / Фото: instagram.com/sundayrose/

18-річна Сандей Роуз Кідман-Урбан продовжує робити кроки в модельному бізнесі. Донька голлівудської акторки Ніколь Кідман і музиканта Кіта Урбана стала героїнею обкладинки німецького Vogue та взяла участь в атмосферній фотосесії на природі.

Сандей Роуз Кідман-Урбан / Фото: instagram.com/sundayrose/

Сандей Роуз Кідман-Урбан / Фото: instagram.com/sundayrose/

Знімання відбулися у штаті Мен, США. Разом із Сандей перед камерою позували моделі Бетсі Гаган та Ана Беатріс Кортес. Фотографи відмовилися від звичних студійних декорацій: дівчата вирушили спостерігати за птахами в супроводі орнітолога Майкла Гуда. У зніманнях використовували вбрання Louis Vuitton, Celine, Burberry, Prada та інших відомих брендів.

(гортайте фото праворуч)

В інтерв’ю журналу Сандей розповіла, що зараз намагається поєднувати кар’єру моделі з навчанням у школі. Вона вже замислюється про вступ до коледжу, проте її інтереси не обмежуються модою: у майбутньому вона хотіла б працювати в кіно, особливо її приваблює режисура.

Дівчина також відкрито говорить про привілеї, які дає їй популярність батьків. Вона розуміє, що знамените прізвище допомагає отримувати нові можливості, і цінує цей досвід. Водночас у неї є й цілком звична для молоді звичка: як зізналася модель, значна частина її гардеробу складається з речей, які вона бере у мами.

Нагадаємо, Сандей Роуз дебютувала на подіумі 2024 року на показі Miu Miu в Парижі. Відтоді вона поступово освоюється в індустрії моди та з’являється на заходах відомих брендів. Обкладинка німецького Vogue стала ще одним помітним кроком у її кар’єрі.

Також донька Ніколь Кідман і Кіта Урбана вийшла на подіум під час показу Valentino колекції весна-літо 2027, який відбувся в Парижі.

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