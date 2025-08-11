У вбранні від Pucci та в окулярах: Алісія Сільверстоун під прицілом папараці в Нью-Йорку

Алісія Сільверстоун / © Getty Images

Майже через 30 років після виходу оригінального і культового фільму 1995 року «Безголові» стало відомо, що готують його продовження, яке підтвердила виконавиця головної ролі — акторка Алісія Сільверстоун. Саме після виходу цієї комедії кар’єра акторки злетіла до небес, зробивши її голлівудською зіркою.

Шоу наразі перебуває в розробці. Точні деталі сюжету тримають у таємниці, за винятком того, що воно стане продовженням культового фільму, повідомляють на Variety. Але Сільверстоун уже підігріває інтерес до своєї персони й активно з’являється на світських заходах, зокрема відвідала програму Hits 1 у студії SiriusXM 7 серпня в Нью-Йорку. Алісія була вбрана у образ від Pucci, що включав об’ємну блузку з яскравим принтом, чорну спідницю з асиметричним подолом, а також сумку-мішок, сонцезахисні окуляри, золоті прикраси й туфлі з відкритою п’ятою.

Алісія Сільверстоун / © Getty Images

Фільм «Безголові» — це вже класика кіно, але також він вплинув на попкультуру і моду, оскільки багато вбрань з цієї комедії є культовими. Зокрема, дуже часто навіть через 30 років після виходу фільму багато дівчат повторюють лук Сільверстоун у картатому костюмі.

Алісія Сільверстоун у фільмі «Безголові» / © Getty Images

Зокрема цей образ нещодавно скопіювала співачка Ріта Ора, коли прилетіла до Нью-Йорка.