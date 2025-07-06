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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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36
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У вбранні від Ralph Lauren: молода мама Поппі Делевінь відвідала Вімблдон

Британська світська левиця Поппі Делєвінь побувала на Вімблдонському тенісному турнірі в Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Поппі Делєвінь

Поппі Делєвінь / © Getty Images

Нещодавно Поппі вперше стала мамою і поділилася фото у своєму блогу в Instagram і розповіла, як назвала новонароджену дочку.

А днями Поппі Делевінь вийшла у світ, відвідавши сьомий день Вімблдонського тенісного чемпіонату у Всеанглійському тенісному і крокетному клубі в Лондоні. Одягнена зірка була у вбрання від Ralph Lauren: на ній був подовжений жакет пісочного кольору з поясом на талії, білий топ і широкі білі штани. А в руках вона тримала коричневу сумку на короткій круглій ручці.

Поппі Делєвінь / © Getty Images

Поппі Делєвінь / © Getty Images

Поппі розпустила біляве волосся, зробила денний макіяж і одягла сережки-вісячки з дрібного каміння, а на обличчі у неї були чорні сонцезахисні окуляри.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що австралійська акторка Ребел Вілсон зі своєю дружиною відвідувала Вімблдон. Зірка була одягнена в мереживну рожеву сукню-сорочку і взута в білі мюлі на підборах із золотими заклепками.

Рамона Агрума і Ребел Вілсон / © Getty Images

Рамона Агрума і Ребел Вілсон / © Getty Images

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