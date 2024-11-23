У вбранні від Roberto Cavalli: приголомшлива Джуно Темпл відвідала захід у Лас-Вегасі

Британська акторка Джуно Темпл — зірка комедійного серіалу "Тед Лассо" — відвідала гламурний світський захід у США. 35-річна жінка з'явилася серед гостей благодійного вечора організації amfAR, що проводився у Лас-Вегасі.

Для свого виходу у світ вона обрала приголомшливу довгу сукню від відомого бренду Roberto Cavalli. Це було вбрання з галтером, підкресленою талією та розкішним квітковим принтом. Сукня мала невеликий шлейф і розріз на спідниці.

Носила вбрання Джуно у поєднанні з чорними босоніжками, яскравим макіяжем, сережками-кільцями у вухах та зачіскою високим хвостом.

Джуно Темпл / Фото: Getty Images

amfAR – це американський фонд досліджень СНІДу, який є міжнародною некомерційною організацією, що займається підтримкою досліджень СНІДу та профілактикою ВІЛ. Одна з найрозкішніших та наймасштабніших благодійних вечірок організації щорічно проводиться у межах Каннського кінофестивалю, де її відвідують голлівудські зірки, моделі та інші знамениті гості. Наприклад, у травні цього року захід amfAR у Каннах відвідала відома фешнблогерка Леоні Ганне у сукні з пір'ям на спідниці.

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