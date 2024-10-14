У вбранні від Saint Laurent: Зої Салдана прийшла на афтепаті кінофестивалю в Лондоні

Вбрання ідеально підкреслювало фігуру та поєднувався з її оригінальною прикрасою у волоссі.
Зої Салдана відвідала афтепаті з нагоди прем'єри фільму "Емілія Перес" у межах Лондонського кінофестивалю. Для цього заходу вона вбралася у сукню синього відтінку від бренду Saint Laurent.
На Зої було обтисле вбрання з галтером, спідницею-олівцем та дрібними складками з колекції осінь-зима 2024. Вона носила сукню з чорним тонким поясом на талії, лаковими туфлями з відкритим мисом і ремінцями, а також невеликим клатчем.
У вухах Зої можна помітити великі сережки, а у волоссі сині квіти.
Точно з такою ж зачіскою, прикрашеною синіми гортензіями, акторка з'явилася декількома годинами раніше на червоній доріжці. Тоді вона позувала перед фотографами у сукні-бюстьє від Модного дому Prada.
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