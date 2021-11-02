У вбранні від свого бренду: Кім Кардашян підкреслила фігуру шкіряною обтислою сукнею

Зірка з'явилася на заході в оригінальній однотонній сукні.
У понеділок, 1 листопада, у Музеї сучасного мистецтва у Нью-Йорку відбулася церемонія вручення премій журналу WSJ. Magazine 2021 Innovator Awards. Нагороди на цьому заході традиційно вручали відомим людям, які досягли успіхів у таких галузях, як мода, мистецтво, музика, література, спорт та інші.
Однією з гостей заходу стала 41-річна Кім Кардашян. Вона також була відзначена нагородою у номінації Brand Innovator – за успіхи у розвитку свого бренду одягу Skims.
На церемонії Кім з'явилася в шкіряній сукні зі своєї колаборації Fendi x Skims і високих перчатках, які доповнила гостроносими чоботами зі зміїної шкіри та прикрасами з діамантами.
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