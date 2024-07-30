У вбранні від Thom Browne і маленькою сумкою: Аріана Гранде на Олімпійських іграх з братом

Акторка Аріана Гранде проводить зараз час у Франції, де нещодавно стартували літні Олімпійські ігри.

Вона прилетіла на Олімпіаду з братом Френкі і сходила з ним на змагання з жіночої спортивної гімнастики.

Аріана Гранде / Фото: Associated Press

Брат і сестра сиділи разом на трибунах, дивилися змагання та мило базікали.

Співачка того дня була в білому вбранні від бренду Thom Browne, яке поєднала із сонцезахисними окулярами від Loewe у білій оправі, а також сережками від Swarovski та плетеною маленькою сумкою від Loro Piana.

Аріана Гранде / Фото: Associated Press

Волосся Аріана зібрала у високий хвіст, а також зробила на обличчі ніжний макіяж.

Аріана Гранде / Фото: Associated Press

Аріана Гранде / Фото: Associated Press

Брат співачки був у білих штанях та патріотичному поло, адже на ньому був прапор та емблема Сполучених Штатів. Також він зробив макіяж і взув сріблясті черевики на шнурках.

Аріана Гранде / Фото: Associated Press

А ось декількома днями раніше, на урочистому відкритті Олімпіади, дівчина теж з'явилася серед гостей заходу і мала дуже нішний вигляд у рожевій сукні з бантом від бренду Thom Browne, яку носила у поєднанні з прикрасами від Swarovski та білими рукавичками.

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