У вбранні від українського дизайнера: Дженніфер Лопес виступила у фіналі The Voice

Співачка мала розкішний вигляд у сукні з розрізом.

У США відбувся фінал шоу The Voice, під час якого на сцені виступила суперзірка Дженніфер Лопес. Вона виконала свій сингл — емоційну баладу On My Way, яка є саундтреком до нового романтичного фільму "Вийду за тебе", де вона зіграла з Овеном Вілсоном. На сцені до Лопес також приєднався гітарист Лукас Нельсон.

Дженіфер Лопес / Getty Images

Для свого виступу Дженніфер обрала білу сукню з високим розрізом та шлейфом, яку також доповнювала накидка. Створено це вбрання українською дизайнеркою Лесею Верлінг'єрі, засновницею бренду Lever Couture.

Дженіфер Лопес / Getty Images

Доповнили вбрання Дженніфер прикраси від Tiffany & Co., білі черевики на високій платформі та шнурівці, а також розкішна зачіска та макіяж.

