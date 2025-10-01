ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
110
Час на прочитання
1 хв

У вбранні від українського бренду: Єва Лонгорія викликала фурор розкішним вечірнім образом

Акторка підкреслила талію корсетом.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Єва Лонгорія

Єва Лонгорія / © Getty Images

У Франції в межах Тижня моди відбувся щорічний показ косметичної компанії L’Oréal Paris. Під час шоу на подіум виходять відомі жінки, які є амбасадорками бренду і демонструють різне вбрання.

Уже традиційно однією з учасниць показу стала акторка Єва Лонгорія — зірка культового серіалу «Відчайдушні домогосподарки». Цього разу Єва одягла ансамбль від українського бренду Balykina, що складався зі стильного корсета та довгої прямої спідниці. Образ акторки доповнили гламурні босоніжки та надзвичайно красивий макіяж.

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Однак це не вперше, коли акторка здивувала в такий спосіб. Минулого року вона вийшла на подіум цього ж шоу в неймовірній повітряній сукні від бренду Lever Couture, заснованого українкою Лесею Верлінг’єрі, яка живе й працює в Лос-Анджелесі. Штаб-квартира бренду теж базується в Каліфорнії.

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія у гарних сукнях (41 фото)

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва лонгорія / © Associated Press

Єва лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
110
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie