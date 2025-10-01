У вбранні від українського бренду: Єва Лонгорія викликала фурор розкішним вечірнім образом

Єва Лонгорія / © Getty Images

Реклама

У Франції в межах Тижня моди відбувся щорічний показ косметичної компанії L’Oréal Paris. Під час шоу на подіум виходять відомі жінки, які є амбасадорками бренду і демонструють різне вбрання.

Уже традиційно однією з учасниць показу стала акторка Єва Лонгорія — зірка культового серіалу «Відчайдушні домогосподарки». Цього разу Єва одягла ансамбль від українського бренду Balykina, що складався зі стильного корсета та довгої прямої спідниці. Образ акторки доповнили гламурні босоніжки та надзвичайно красивий макіяж.

Єва Лонгорія / © Getty Images

Однак це не вперше, коли акторка здивувала в такий спосіб. Минулого року вона вийшла на подіум цього ж шоу в неймовірній повітряній сукні від бренду Lever Couture, заснованого українкою Лесею Верлінг’єрі, яка живе й працює в Лос-Анджелесі. Штаб-квартира бренду теж базується в Каліфорнії.

Реклама

Єва Лонгорія / © Associated Press