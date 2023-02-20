У вбранні від української модельєрки: британська акторка захопила напівпрозорою сукнею на BAFTA

Вбрання від цього бренду щоразу захоплюють все більше.

Все частіше знаменитості з різних країн одягають вбрання українських брендів. Наприклад, зовсім нещодавно Бейонсе виступила в Дубаї у сукні від українського бренду Frolov, а вчора, 19 лютого, британська акторка та модель Волліс Дей вийшла на червону доріжку BAFTA у напівпрозорому образі від українського модельєра Лесі Верлінг'єрі.

Волліс Дей / Фото: Getty Images

На Волліс була оригінальна сукня з напівпрозорого сітчастого матеріалу. Вбрання було виконане в сірому кольорі і мало складний дизайн, оскільки сукня складалася з широких стрічок, які були зшиті між собою.

Поділ вбрання прикрашали стрічки у вигляді широкої торочки, вони перетікали в шлейф і відкривали ноги дівчини. Образ Волліс доповнила "мокрим" укладанням, насиченим макіяжем та прозорими туфлями на підборах.

Волліс Дей / Фото: Getty Images

Для афтепаті модель вибрала чорне напівпрозоре вбрання, яке поєднала з кросівками та сріблястою сумкою.

Волліс Дей / Фото: Getty Images

Але поява знаменитостей у подібних сукнях від бренду Lever Couture, з яким працює Верлінг'єрі, не є сюрпризом. Раніше в подібному вбранні позувала в одній із знімань Тіна Кароль, а голлівудська зірка Мілла Йовович виходила на червону доріжку amfAR у Каннах, також подібну сукню приміряла супермодель Гайді Клум.

Гайді Клум / Фото: Associated Press

Тіна Кароль / Фото: Instagram Тiни Кароль

Мілла Йовович / Фото: Associated Press

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