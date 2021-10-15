У вбранні від улюбленої дизайнерки Кейт Мідлтон: Сельма Блер відвідала прем'єру документально фільму

Акторка багато років бореться з розсіяним склерозом.

Акторка Сельма Блер, яку багато хто пам'ятає за фільмами "Білявка в законі" і "Жорстокі ігри", вийшла на фотокол перед прем'єрою біографічного фільму "Представляємо, Сельма Блер". Режисеркою фільму стала Рейчел Флейт.

Показ стрічки відбувся в театрі DGA в Лос-Анджелесі, а сам фільм буде розповідати про життя акторки з розсіяним склерозом. Про захворювання Сельма розповіла світу 2018 року і відтоді стала однією з найпомітніших захисниць прав в сфері хронічних захворювань та інвалідності в Голлівуді.

На заході вона з'явилася в сріблястій сукні з V-подібним декольте і лелітками від бренду Jenny Packham, який також обожнює герцогиня Кембриджська Кейт.

Сельма Блер / Associated Press

Свій образ Сельма доповнила ціпком, манікюром і помадою винного кольору. Також акторка трохи змінила імідж і перефарбувалася в білявку.

Сельма Блер / Associated Press

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