У вбранні від Versace: син-красень Арнольда Шварценеггера відвідав прем'єру серіалу

Патрік Шварценеггер / © Getty Images

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Серед гостей заходу з’явився Патрік Шварценеггер, який також є сином актора, культуриста та колишнього губернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера. Він вийшов на червону доріжку в одязі від Versace, який включав лише два кольори — коричневий і блакитний.

Зокрема, на Патріку були сорочка з піджаком, а також прямі штани зі стрілками. Взув актор зручні лофери.

Патрік Шварценеггер / © Getty Images

Останнім часом про Патріка та його акторську гру активно заговорили, адже попри те, що він не новачок у цьому ремеслі, 2025 року за його участю вийшов третій сезон серіалу «Білий лотос», який приніс актору популярність. У день презентації серіалу, у лютому, Патріка прийшла підтримати вся родина.

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Патрік Шварценеггер із батьком / © Associated Press

Патрік Шварценеггер з мамою / © Associated Press

Патрік Шварценеггер з нареченою / © Getty Images