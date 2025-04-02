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- Шоу-бізнес
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У вбранні від Versace: син-красень Арнольда Шварценеггера відвідав прем'єру серіалу
В Австралії відбулася прем’єра другого сезону серіалу «Останні з нас» (The Last of Us), який знятий на основі популярної однойменної комп’ютерної гри.
Серед гостей заходу з’явився Патрік Шварценеггер, який також є сином актора, культуриста та колишнього губернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера. Він вийшов на червону доріжку в одязі від Versace, який включав лише два кольори — коричневий і блакитний.
Зокрема, на Патріку були сорочка з піджаком, а також прямі штани зі стрілками. Взув актор зручні лофери.
Останнім часом про Патріка та його акторську гру активно заговорили, адже попри те, що він не новачок у цьому ремеслі, 2025 року за його участю вийшов третій сезон серіалу «Білий лотос», який приніс актору популярність. У день презентації серіалу, у лютому, Патріка прийшла підтримати вся родина.