У вбранні відтінку айворі: Наомі Воттс прийшла на інтерв'ю, щоб розповісти про новий фільм

56-річна Наомі Воттс зіграла у фільмі "Друг" — комедійній драмі, знятій за мотивами роману письменниці Зігрід Нуньєс.

Щоб розповісти про свою роботу, вона прийшла на популярну розважальну програму "Нічне шоу з Джиммі Фелоном".

Акторка для інтерв'ю одягла комбінезон відтінку айворі вільного фасону та з довгими рукавами. На горловині його прикрашали тонкі зав'язки з китицями. Наомі доповнила це вбрання туфлями на підборах та кількома золотими прикрасами.

Наомі Воттс на "Нічне шоу з Джиммі Феллоном" / Фото: Getty Images

Також компанію на програмі їй склав головний колега фільму — пес породи німецький дог на ім'я Бінг.

Напередодні Наомі також відвідала прем'єрний показ фільму в Нью-Йорку, в кінотеатрі IPIC. Вона вийшла на червону доріжку в білому вбранні креативного дизайну, створеного брендом Jacquemu. Сукня акторки була з колекції весна-літо 2025.

Наомі Воттс на прем'єрі в Нью-Йорку / Фото: Associated Press

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