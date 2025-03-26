У вбранні відтінку айворі: Наомі Воттс прийшла на інтерв'ю, щоб розповісти про новий фільм

56-річна Наомі Воттс зіграла у фільмі "Друг" — комедійній драмі, знятій за мотивами роману письменниці Зігрід Нуньєс.
Щоб розповісти про свою роботу, вона прийшла на популярну розважальну програму "Нічне шоу з Джиммі Фелоном".
Акторка для інтерв'ю одягла комбінезон відтінку айворі вільного фасону та з довгими рукавами. На горловині його прикрашали тонкі зав'язки з китицями. Наомі доповнила це вбрання туфлями на підборах та кількома золотими прикрасами.
Також компанію на програмі їй склав головний колега фільму — пес породи німецький дог на ім'я Бінг.
Напередодні Наомі також відвідала прем'єрний показ фільму в Нью-Йорку, в кінотеатрі IPIC. Вона вийшла на червону доріжку в білому вбранні креативного дизайну, створеного брендом Jacquemu. Сукня акторки була з колекції весна-літо 2025.
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