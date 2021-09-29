У вбранні відтінку індіго: супермодель Алессандра Амбросіо на заході в Парижі

У вбранні відтінку індіго: супермодель Алессандра Амбросіо на заході в Парижі

Монохромний образ моделі вийшов дуже ефектним.

40-річна бразильська супермодель Алессандра Амбросіо стала гостею відкриття виставки робіт французького модельєра Тьєрі Мюглера під назвою Thierry Mugler: Couturissime, яка проводилася в Парижі.

Для заходу модель вибрала вбрання від Mugler, яке було виконане повністю в синьому кольорі. Образ складався з фірмових колготок бренду зі швом і сукні з корсетним кроєм. На плечі модель накинула пальто, теж такого глибокого відтінку індіго, як і її напівпрозоре вбрання. А ось завершили весь цей аутфіт босоніжки із зав'язками та невелика сумка зі стразами.

Алессандра Амбросіо / Getty Images

Волосся Амбросіо було укладене з "мокрим" ефектом, а шию прикрашала великий ланцюжок.

Алессандра Амбросіо / Getty Images

Також на цьому заході з'явилася і колега Алессандри — супермодель Ірина Шейк. Зірка одягла вінтажну сукню від Mugler з кутюрної колекції Les Insectes весна-літо 1997 року.

Ірина Шейк / Getty Images

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