У вбранні відтінку курної троянди: Емма Стоун вийшла на червону доріжку у вінтажній сукні

Акторка вперше за тривалий час одягла образ не від Louis Vuitton, чим здивувала.

Голлівудська зірка Емма Стоун, яка цього року серед номінантів на премію "Оскар" за найкращу жіночу роль, відвідала 76 церемонію вручення премії Гільдії режисерів Америки, яка відбулася в готелі Беверлі Гілтон.

Емма Стоун, Йоргос Лантімос, Марк Руффало / Фото: Associated Press

На червону доріжку акторка вийшла у ніжній сукні від Модного дому Givenchy. Вбрання є вінтажним і вперше було представлено брендом у колекції весна-літо 2003.

Сукня мала глибоке квадратне декольте та широкі бретельки. Однак головною прикрасою вбрання стало оригінальне плетіння зі стрічок тканини, які спадали до низу, як торочка.

Емма Стоун / Фото: Associated Press

Цей образ Емма доповнила сріблястими туфлями, а також лаконічним манікюром та макіяжем. Також сукню Стоун доповнила лаконічним чорним жакетом на ґудзиках.

Емма Стоун, Йоргос Лантімос, Марк Руффало / Фото: Associated Press

В український прокат фільм "Бідолашні створіння" вийде 18 січня.

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